Трамп заборонив спортсменкам-трансгендерам змагатися в жіночих видах спорту

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансспортсменкам брати участь у жіночих змаганнях.

Про це повідомили радниця Трампа Марго Мартін і видання The Washington Post.

Цей крок покликаний запобігти участі людей, які біологічно належали до чоловічої статі при народженні, у певних спортивних заходах, зокрема шкільних, зазначає Sky News. Наказ вимагатиме «негайного виконання» у школах по всій країні.

Перед підписанням указу Трамп також говорив про майбутні Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу, які прийматимуть США, і заявив, що не допустить до змагань жодного трансгендерного спортсмена.

«Щоб бути впевненим, я також доручаю нашому міністру внутрішньої безпеки відмовляти у видачі віз чоловікам, які намагаються шахрайським шляхом вʼїхати до США, видаючи себе за спортсменок, і потрапити на Олімпійські ігри», — заявив він.

Як пояснювали раніше журналісти WP, цей указ, зокрема, доручає Департаменту освіти інформувати школи про те, що дозвіл трансгендерним спортсменам брати участь у змаганнях призведе до порушення Розділу IX — федерального закону, що забороняє дискримінацію за ознакою статі у школах.

Відповідно до закону, школи, які дискримінують за ознакою статі, не мають права на федеральне фінансування.

Указ завершує серію рішень нової адміністрації, які утискають права трансгендерів. У перший день свого президентства Трамп підписав указ про те, що існує лише дві статі.

На восьмий день Міністерство освіти США оголосило, що розпочинає розслідування щодо шкільного округу Денвера у звʼязку з тим, що в ньому є туалети для осіб обох статей. А на девʼятий день Трамп підписав ще один указ про покарання вчителів, які допомагають учням зробити «соціальний перехід» — змінити своє імʼя, займенники або гендерну ідентифікацію.