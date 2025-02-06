Мадрид відкинув ідею Ізраїлю перемістити палестинців до Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув пропозицію міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца прийняти переміщених палестинців із сектора Гази.

Про це пише The Times of Israel.

«Земля жителів Гази — це Газа, і Газа повинна бути частиною майбутньої Палестинської держави», — сказав Альбарес.

Сьогодні ізраїльській міністр Кац доручив ЦАХАЛ розробити план, який дасть змогу жителям сектора Гази, які бажають покинути анклав, безперешкодно це зробити. Він зазначив, що кілька країн, зокрема Іспанія, Ірландія та Норвегія, «висунули неправдиві звинувачення» проти Ізраїлю через його дії в секторі Гази. Тож тепер вони, за його словами, мають прийняти палестинців до себе, а якщо відмовляться — це «викриє їхнє лицемірство».

Напередодні президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Однак цю ініціативу американського президента розкритикували лідери багатьох країн світу.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Третє звільнення заручників сторони провели 30 січня. Бойовики ХАМАС передали ізраїльській армії трьох громадян Ізраїлю та пʼятьох таїландців, а Ізраїль випустив 110 палестинських вʼязнів.