Нідерланди стали черговою країною, де держслужбовцям заборонили використовувати китайський DeepSeek

Уряд Нідерландів заборонив державним службовцям використовувати китайський чатбот DeepSeek. У країні вважають, що його можуть використовувати для шпигунства.

Про це повідомив державний секретар з цифрових технологій Жолт Сабо, передає видання NOS.

Напередодні нідерландський орган із захисту даних закликав громадян обережно використовувати DeepSeek і подумати, перш ніж вводити конфіденційні дані в чатбот, наголосивши, що вони опиняться в Китаї. Відомство зауважило: якщо людина введе особисті дані інших без їхньої згоди, то за це закон передбачає відповідальність.

Нідерланди — це не перша країна, де посадовцям заборонили використовувати китайський DeepSeek. У Тайвані всім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури не можна користуватися новим чатботом.

DeepSeek заборонили також в Італії. Чатбот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється. Заборону для держпосадовців ввели і в Австралії.

Пентагон і Конгрес США теж заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.