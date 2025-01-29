OpenAI: Китайський DeepSeek використав американські моделі ШІ для навчання свого чат-боту

Компанія OpenAI — творець чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT — заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.

Про це йдеться в заяві OpenAI, передає Reuters і Financial Times.

OpenAI запевняє, що захищає свою інтелектуальну власність і ретельно визначає, які передові можливості включати в моделі ШІ, що вона випускає. У компанії вважають, що тісна співпраця з урядом США надзвичайно важлива для того, щоб якнайкраще захистити «найпотужніші моделі від зусиль супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями».

Компанія зробила заяву після того, як Білий дім США зазначив, що оцінює можливі проблеми національної безпеки, повʼязані з китайським стартапом DeepSeek.

Девід Сакс, «цар» Білого дому зі штучного інтелекту і криптовалюти, зазначив, що є «суттєві докази» того, що китайська компанія DeepSeek «перегнала» знання з моделей штучного інтелекту OpenAI. Цей процес Сакс порівняв із крадіжкою і припустив, що DeepSeek використовував відповіді моделей OpenAI для навчання власних.

Що таке DeepSeek

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Застосунок зʼявився в той час, коли Вашингтон обмежує продаж Пекіну передових чипів, що забезпечують штучний інтелект. Щоб продовжувати роботу без імпортних компонентів, китайські розробники ділилися один з одним своїми напрацюваннями й експериментували.

Вони створили моделі ШІ, які вимагають набагато менше обчислювальної потужності, ніж раніше. Відповідно, вони набагато дешевші — це може докорінно змінити галузь.

На початку січня DeepSeek похвалилася продуктивністю на рівні з продуктами OpenAI, коли застосунок використовують для розвʼязування математичних задач, написання коду тощо.

Популярність розробки вже вплинула на ринки: вартість акцій ASML, нідерландського виробника мікросхем, впала на понад 10%, водночас акції Siemens Energy, виробника обладнання, повʼязаного з ШІ, — на 21%.

Також на 16% — до $118,26 — впали акції компанії Nvidia. Ще в червні минулого року вона була найдорожчою компанією у світі.