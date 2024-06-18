Nvidia завдяки розвитку ШІ стала найдорожчою компанією світу

Американська технологічна компанія Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією у світі.

Про це з посиланням на дані торгів повідомляє Bloomberg.

Акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно $3,3 трильйона — це дозволило їй обігнати за капіталізацією техногігантів Microsoft Corp. і Apple Inc.

Востаннє Nvidia коштувала більше за Apple у 2002 році, за пʼять років до випуску першого iPhone. Тоді обидві компанії вартували менше $10 млрд кожна.

Ще рік тому Nvidia посідала шосте місце у світі за капіталізацією і коштувала лише $1,052 трильйона.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час саміту DealBook заявив, що через пʼять років штучний інтелект почне складати людині конкуренцію.

За його словами, поява генеративного штучного інтелекту — це нова промислова революція, і Nvidia розраховує зіграти важливу роль у переході технологій на персональні компʼютери.