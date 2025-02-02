У Тайвані державним установам заборонили використовувати китайський DeepSeek

У Тайвані усім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури заборонили користуватися новим китайським чат-ботом на основі штучного інтелекту DeepSeek.

Про це пише Bloomberg.

Усе це задля безпеки, кажуть у Тайвані. Чат-бот має проблеми безпеки, такі як транскордонна передача персональних даних і витік інформації.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодну офіційну або конфіденційну інформацію не слід використовувати для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження. Компанія, яка розробила чат-бот, нібито може передавати дані китайському уряду.

Зі схожих міркувань DeepSeek уже заборонили в Італії. Чат-бот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється.

Пентагон і Конгрес США також заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот скоїли масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.