У Панамі заперечили, що урядові судна США зможуть безкоштовно перетинати Панамський канал

Державний департамент США заявив, що американські урядові судна зможуть безкоштовно проходити через Панамський канал. Утім у Панамі це заперечили.

Про це пише Reuters.

У повідомленні Держдеп США зазначив, що таке рішення «зекономить уряду США мільйони доларів на рік». Але управління Панамського каналу заявило, що не вносило жодних змін до оплати за транзит через канал.

У Панамі також наголосили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема щодо проходження американських військових кораблів.