Міноборони провело аудит Агенції оборонних закупівель. Ось головні проблеми

У жовтні 2024 року департамент внутрішнього аудиту Міноборони закінчив перевірку роботи Агенції оборонних закупівель за перше півріччя 2024-го. Серед головних проблем — прострочка поставок товарів першого пріоритету, погана організація основних процесів і відсутність алгоритмів для відбору постачальників.

Про це керівник департаменту Олександр Титковський розповів в ексклюзивному коментарі «Бабелю».

За контрактами АОЗ, які вона уклала в першому півріччі на товари першого пріоритету — тобто ті, що потрібні на фронт просто зараз, 70% мали надійти в 2024 році. Решта 30% планували постачити у 2025—2026 роках. У Міноборони кажуть, що станом на кінець 2024 року і за запланованими 70% були прострочки.

Також Агенція не має загальної бази потенційних постачальників і виробників зброї по всьому світу за кожною номенклатурою. Їхні спроможності системно не оцінюють. В АОЗ кажуть, що така база даних у них є і її показували аудиторам. Однак через те, що інформація секретна, спеціального програмного забезпечення немає — все ведуть у таблиці Excel.

Комерційні пропозиції губляться в нетрях АОЗ через те, що немає єдиного обліку і системи опрацювання. Також немає системної оцінки ризикованих постачальників та ідентифікаторів ризиків, які зменшують відсоток невиконаних і прострочених контрактів. Через це, зокрема, аудитори не побачили оцінки ризиків українського заводу, що зірвав постачання боєприпасів.

Серед проблем Агенції — відсутність алгоритмів і єдиних інструкцій для відбору постачальників і підготовки контрактів. А також низький відсоток прямих контрактів. За шість місяців 2024 року 45% від загальної вартості контрактів припадає на підприємства-імпортери. А 24% від вартості всіх контрактів АОЗ уклала з одним спецекспортером, який «мав певні проблемні питання у відносинах з Міністерством оборони».

Водночас, за інформацією «Бабеля», у другому півріччі кількість прямих контрактів в АОЗ суттєво збільшилася. У тому числі, з відомими закордонними виробниками. А велику частку контрактів зі спецімпортерами Агенція уклала у 2023 році, до приходу Безрукової.

Крім того, аудитори фіксували купівлю за бюджетні кошти занадто дорогих товарів для роботи Агенції.

За результатами аудиту Міністерство надало АОЗ свої рекомендації, і зараз, говорить Олександр Титковський, вони планують перевірити, чи врахувала їх Агенція. За контрактом голова АОЗ має це зробити.

Поза аудитом ключова претензія Міноборони до АОЗ в тому, що контракти підписують довго, а поставки затримуються. За даними МО, трохи менш як третина грошей (29%), виділених АОЗ у 2024 році, пішла на нові контракти, за якими зброю постачили того ж року; 21% усіх грошей пішло на те, щоб закрити контракти 2023 року; 44% — контракти, за якими поставки будуть вже у 2025-му; 5% — це прострочені контракти, за якими поставок немає; 1% коштів не використали і повернули в бюджет.