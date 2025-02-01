Авіаудар по Сумах 30 січня. Кількість загиблих зросла

У Сумах через ворожий авіаудар в ніч проти 30 січня кількість загиблих зросла до 10.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків мера міста Артем Кобзар.

Сьогодні, 1 лютого, в лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення під час ворожої атаки.

Коли через 19 годин після атаки рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, було відомо про 9 загиблих . Ще 13 людей постраждали, зокрема 8-річна дівчинка. Ворожий удар пошкодив два багатоквартирні будинки та понад 20 автомобілів.