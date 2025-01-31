ЄС виділить Молдові €64 мільйони енергетичної допомоги. Третина — на Придністровʼя

Європейський Союз виділить Молдові €64 мільйони для подолання енергетичної кризи. Третина, €20 мільйонів, передбачена на газ для невизнаного Придністровʼя.

Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.

Із цих коштів €30 мільйонів виділять на закупівлю газу та електроенергії для обох берегів Дністра, причому €20 мільйонів із цієї суми — на газ для Придністровʼя. Решта, €34 мільйони, надійдуть як бюджетна підтримка.

«ЄС знову рятує Молдову, так проявляється європейська солідарність. Тоді як Росія залишає людей у холоді й темряві, Європа надає кошти, конкретну допомогу, щоб раз і назавжди покласти край цьому енергетичному шантажу», — заявив Дорін Речан.

Енергетична криза в Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги. А потім сказав, що Росія виділить на це кредит.