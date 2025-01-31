Чехія почне новий проєкт з постачання боєприпасів для України

У 2025 році Чехія розпочне нову ініціативу з постачання боєприпасів для України. Минулого року в межах цього проєкту передали 1,5 мільйона снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Наразі чеська влада розглядає різні варіанти, як саме зможе профінансувати нову ініціативу із закупівлі боєприпасів. Тож про кількість снарядів, які зможуть передати, оголосять пізніше — конкретної мети не ставлять.

«У світі ще достатньо боєприпасів, які ми могли б закупити для України. Це питання політичної волі. Якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато чого досягти для України», — каже Ліпавський.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.