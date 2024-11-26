Чехія продовжить ініціативу з постачання боєприпасів Україні у 2025 році

Чехія планує й у 2025 році продовжити започатковану цьогоріч ініціативу з передачі Україні артилерійських боєприпасів.

Про це в інтервʼю «Європейській правді» розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Цього року ми пообіцяли, що в разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо. Я можу гарантувати, що ми це забезпечимо до кінця цього року», — заявив Ліпавський.

Міністр додав, що премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися продовжити цю програму й у 2025 році.

«Очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати», — підкреслив Ліпавський.

Він зазначив, що поставки здійснюються не лише з військових складів у Європі, але й з інших частин світу. Значну частину снарядів відновлюють перед відправкою, щоб забезпечити їхню боєздатність.

«Ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів – відновлюємо, щоб вони точно були в робочому стані. А потім відправляємо в Україну», — пояснив міністр.

На 2025 рік Чехія зарезервувала значну кількість боєприпасів, які куплять для потреб ЗСУ. Однак, як зазначив Ліпавський, для довгострокових поставок країни мають нарощувати виробництво боєприпасів, адже поточних запасів може не вистачити.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже передала Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи.