В Україні створять поштовий банк. Ось що він робитиме

Кабінет міністрів України передав акції Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад і територій. Потім їх віддадуть «Укрпошті».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У такий спосіб в Україні зʼявиться поштовий банк, за допомогою якого люди зможуть отримувати допомогу, соціальні пільги, замовляти товари та ліки.

«Цим рішенням держава заощадить до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3—4 років. Кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету», — додав Шмигаль.

У липні 2023 року у власність держави надійшли 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк», що належали російському олігарху Євгенію Гінеру, наближеному до Путіна.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський після переобрання у 2021 році заявив, що серед його планів — запуск поштового банку, який протягом пʼяти років увійде до першої пʼятірки банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі понад 10 мільярдів гривень за 4 роки.