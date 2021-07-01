Переобраний глава «Укрпошти» Смілянський озвучив плани на посаді на наступні 2 роки

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, якого перепризначили на цю посаду ще на 2 роки, озвучив 7 ключових цілей, які державне підприємство має виконати до 2023 року.

Відповідний допис він зробив у Facebook.

По-перше, треба розробити та затвердити стратегію розвитку «Укрпошти» на 2022-2026, аби отримувати понад $1 мільярд прибутку.

Другим пунктом він називає доступність цифрових, поштових та банківських послуг на 100% території країни. Третій пункт — запуск поштового банку, який протягом 5 років увійде в топ-5 банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі понад 10 мільярдів гривень за 4 роки.

Четвертим пунктом Смілянський називає побудову перших сортувальних центрів і депо для обробки пошти. По-пʼяте, треба осучаснити поштове законодавство, привівши його до стандартів ЄС, і ухвалити новий поштовий закон.

Шостим пунктом гендиректор називає залучення міжнародного інвестора в капітал «Укрпошти» на понад 25%. Сьомим — підготувати команду, яка продовжить реформи після цих 2 років, вивівши компанію на новий рівень.

Нагадаємо, що Смілянський прийшов на посаду у 2016 році, у 2018 року з ним підписали новий трирічний контракт на цю посаду, у червні 2021 року — третій контракт. До державного сектору Смілянський був директором з інтеграції активів у Промзвʼязокбанку та працював у Нью-Йорку в аудиторській компанії KPMG.