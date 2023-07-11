Держава націоналізувала мільярдні активи росіян в Україні. Перелік

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них — 5 обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку.

Пресслужба ДБР повідомляє, що працівники бюро викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євгеній Гінер.

У власність України надійшли:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9 %), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також сім готелів (мережа Premier), ТРЦ «Метроград» і «Метрополіс» — загальною вартістю 2 мільярди гривень (належали Євгенію Гінеру);

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінера).

ТОВ «Глухівський карʼєр кварцитів» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 мільярдів гривень);

ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 мільйонів (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Ідеться про 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке, окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД», також володіє компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) і 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернули земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко й Олександр Скоробогатько.