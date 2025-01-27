Reuters: Рязанський НПЗ призупинив роботу після атак українських дронів

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських дронів 24 і 26 січня.

Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела в галузі.

На заводі спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання — залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яку використовують для видалення домішок із продуктів нафтопереробки.

«[Після атаки] пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти», — сказало одне з джерел Reuters.

Інше джерело заявило, що завантаження призупинили з 24 січня, тоді ж завод призупинив роботу.

Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ Росії і забезпечує російську армію. У 2024 році підприємство переробило 13,1 мільйона метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії. На ньому виробили 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіаційного палива.