Україна вдарила по Рязанському НПЗ — одному з найбільших у Росії

У ніч на 26 січня Україна вдарила по Рязанському нафтопереробному заводу, що в Росії. Він один з найбільших у країні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Біля заводу фіксували гучні вибухи, спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань і тнаслідки удару зараз уточнюють.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1. Завод забезпечував російські війська.

У Міноборони Росії звітували про збиття нібито восьми безпілотників над Рязанською областю.