Україна вдарила по Рязанському НПЗ — одному з найбільших у Росії

У ніч на 26 січня Україна вдарила по Рязанському нафтопереробному заводу, що в Росії. Він один з найбільших у країні.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Біля заводу фіксували гучні вибухи, спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань і тнаслідки удару зараз уточнюють.
Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1. Завод забезпечував російські війська.
У Міноборони Росії звітували про збиття нібито восьми безпілотників над Рязанською областю.
- Попередньо по Рязанському НПЗ вдарили 24 січня. Там палали щонайменше три резервуари та цех, де розміщена установка гідроочистки дизельного палива й авіаційного гасу.