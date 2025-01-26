НАТО почало обмін секретними даними з промисловістю та ЄС

Альянс ділитиметься з оборонними компаніями інформацією про види озброєнь і техніки, які мають виробляти країни-члени Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок — частина «переходу до мислення воєнного часу», як це називає генсек Марк Рютте. Зараз НАТО шукає спосіб сигналізувати про деякі цілі стосовно зброї у безпечному для поширення форматі. Це може переконати заводи наростити темпи виробництва.

Як пише видання, процес вимагатиме консенсусу між членами Альянсу. Вони можуть дійти згоди з цього питання протягом кількох місяців, каже анонімне джерело.

Ініціатива повʼязана з прагненням НАТО переозброїтися на тлі війни Росії в Україні. Повернення Дональда Трампа до Білого дому зробило ці заходи більш терміновими. Річ у тім, що президент США погрожував відмовити у військовій підтримці союзникам, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Крім того, Альянс розпочинає обмін секретними стандартами з Брюсселем. Конфіденційну дані передаватимуть поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО. Стандарти мають гармонізувати армії союзників і покращити їхню сумісність. Ідеться, наприклад, про калібри зброї або загальну військову термінологію.