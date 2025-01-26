НАТО почало обмін секретними даними з промисловістю та ЄС

Альянс ділитиметься з оборонними компаніями інформацією про види озброєнь і техніки, які мають виробляти країни-члени Євросоюзу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Цей крок — частина «переходу до мислення воєнного часу», як це називає генсек Марк Рютте. Зараз НАТО шукає спосіб сигналізувати про деякі цілі стосовно зброї у безпечному для поширення форматі. Це може переконати заводи наростити темпи виробництва.
Як пише видання, процес вимагатиме консенсусу між членами Альянсу. Вони можуть дійти згоди з цього питання протягом кількох місяців, каже анонімне джерело.
Ініціатива повʼязана з прагненням НАТО переозброїтися на тлі війни Росії в Україні. Повернення Дональда Трампа до Білого дому зробило ці заходи більш терміновими. Річ у тім, що президент США погрожував відмовити у військовій підтримці союзникам, які не витрачають достатньо коштів на оборону.
Крім того, Альянс розпочинає обмін секретними стандартами з Брюсселем. Конфіденційну дані передаватимуть поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО. Стандарти мають гармонізувати армії союзників і покращити їхню сумісність. Ідеться, наприклад, про калібри зброї або загальну військову термінологію.
- Раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс хоче встановити конкретні цілі щодо виробництва зброї та військової техніки. Це може вимагати підвищення витрат НАТО на оборону до 3% від ВВП.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово наголошував на необхідності збільшити інвестиції у військово-промислову базу Альянсу. На його думку, Європа перебуває в хиткій позиції, поки залежить від США. Це особливо актуально після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, адже він схиляється до політики ізоляції Штатів, пише видання.
- Між оборонними витратами членів Альянсу є значні розбіжності: у 2024 році Польща виділила на оборону рекордні $46 мільярдів, або 4,7% ВВП. Водночас Німеччина торік витратила приблизно 2,1% ВВП, або €72 мільярди.