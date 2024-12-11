Bloomberg: НАТО може підвищити оборонні витрати до 3% ВВП

Північноатлантичний альянс хоче встановити конкретні цілі стосовно виробництва зброї та військової техніки. Це може вимагати підвищення витрат НАТО на оборону до 3% від ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що ці зміни можуть впровадити вже з 2025 року. Пріоритетами стануть посилення протиповітряної оборони, ядерного потенціалу, а також розвиток наступального озброєння.

Союзники хочуть узгодити цілі для виробництва до саміту НАТО в Гаазі в червні 2025 року. Однак це може бути складно, вважають посадовці. Ймовірно, міністри оборони країн обговорюватимуть план на зустрічі в лютому.

Наразі Альянс просить союзні держави витрачати 2% ВВП на оборону. Як кажуть співрозмовники Bloomberg, нові цілі можуть збільшити цей показник до 3%.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово наголошував на необхідності збільшення інвестицій у військово-промислову базу Альянсу. На його думку, Європа перебуває у хиткій позиції, поки залежить від США. Це особливо актуально після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, адже він схиляється до політики ізоляції Штатів, пише видання.

Між оборонними витратами членів Альянсу є значні розбіжності: Польща цього року виділила на оборону рекордні $46 мільярдів, або 4,7% ВВП. Водночас Німеччина витратить цього року 2,1% ВВП, або €72 мільярди.