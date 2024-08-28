Польща збільшить витрати на оборону до 5% від ВВП

Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 5% від внутрішнього валового продукту (ВВП). Це рекордний показник для країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Bloomberg Television.

Видання Money.pl, яке ознайомилося із проєктом держбюджету та поспілкувалося з анонімним співрозмовником у польському уряді, пише, що Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП та витратити на це $49,3 мільярда, що на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.

Рішення про збільшення витрат на оборону польський премʼєр аргументував тим, що країни, зокрема Польща та США, не перебувають у «стані постійного миру» після Холодної війни.

Видання Money.pl, пише що поляки планують перекласти частину запланованих оборонних видатків на бюджет Європейського Союзу, аргументуючи тим, що Польща — це «прифронтова країна», яка бере на себе «відповідальність за весь ЄС». Співрозмовник Money.pl сказав, що рішення Євросоюз має ухвалити до кінця вересня. Успіхом Польща вважатиме, якщо ЄС забере на себе 1% від оборонних видатків — це розвантажить держбюджет країни.

Мінімумом на оборонні витрати для кожної з країн альянсу є 2,1% від ВВП. Збільшення витрат на оборону для Польщі є послідовним — країна вже кілька років тримає лідерство серед країн НАТО. Так у 2023 році вона витратила 3,9% від ВВП або $29,1 млрд.

Станом на 2024 рік лідерами альянсу за витратами на оборону за відсотком від ВВП є Польща (4,12%), Естонія (3,43%), США (3,38%), Латвія (3,15%), Греція (3,08%).

У серпні цього року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав угоду з американським оборонним підприємством Raytheon на виробництво десятків ракетних установок Patriot. Він назвав це кроком до «зміцнення польської безпеки». Також Міністерство оборони Польщі закупить гелікоптери у Boeing та General Electric

Подібні безпекові заходи не поодинокі. У травні премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна виділить 10 мільярдів злотих ($2,5 мільярда) на зміцнення кордонів з Росією і Білоруссю, аби стримувати потенційну агресію.