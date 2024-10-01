НАТО отримало нового генсека. Ним став експремʼєр Нідерландів Марк Рютте

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно обійняв посаду генерального секретаря НАТО. На цій посаді він замінив Єнса Столтенберга.

Про це стало відомо з трансляції зі штаб-квартири НАТО.

«Я передаю посаду вам, Марк... Я передаю вам цей молоток головуючого НАТО і запрошую сісти в крісло й обійняти посаду головуючого в Північноатлантичній раді», — заявив Столтенберг.

Своїм першим пріоритетом на посаді Рютте назвав «зберегти НАТО сильним». Другим пріоритетом він назвав Україну.

«Мій другий пріоритет — посилити нашу підтримку України і наблизити її зусилля до вступу в НАТО. Бо не може бути безпеки в Європі без сильної, незалежної України», — сказав він.

Пізніше, під час підходу до журналістів після церемонії Рютте ще раз наголосив на пріоритетності України.

«Ви згадали про пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому. Це — Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна демократична держава», — наголосив новий очільник Альянсу.