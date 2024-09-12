Politico: Столтенберг після завершення каденції в НАТО очолить Мюнхенську конференцію

Новим головою Мюнхенської конференції з безпеки стане очільник НАТО Єнс Столтенберг, який у жовтні залишить свою посаду.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Столтенберг займе місце Крістофа Хойзгена, німецького дипломата, який очолював конференцію протягом останніх двох років.

Очікується, що Столтенберг обійме посаду у лютому 2025 року — вже після проведення чергового форуму.

Мюнхенська конференція з безпеки — щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року. На ній політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки поза дипломатичними й протокольними вимогами.

Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Це найбільша у світі конференція з таких питань.