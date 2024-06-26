Наступним генсеком НАТО стане прем’єр Нідерландів Марк Рютте

Північноатлантична рада вирішила призначити прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Марк Рютте замінить нинішнього генсека Єнса Столтенберга. Термін повноважень Столтенберга закінчиться 1 жовтня 2024 року після десяти років перебування на чолі Альянсу.

Після того як президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО, єдиним кандидатом залишився Марк Рютте. Він мав підтримку лідерів усіх країн НАТО. Однак спочатку за нього не виступали Угорщина й Словаччина. Через це Рютте, як пише FT, запропонував премʼєру Угорщини Віктору Орбану можливість відмовитися від підтримки України в рамках НАТО, якщо його призначать генсеком.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії.

Його повноваження продовжили, оскільки країни-члени НАТО не дійшли компромісу щодо наступника — для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу. Тому Столтенберг обійматиме посаду генсека до жовтня 2024 року.