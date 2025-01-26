В Україну повернулися врятовані з єменського полону моряки

В Україну 25 січня повернулися троє українських моряків, яких звільнили з єменського полону. Вони були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке єменські хусити захопили в полон 19 листопада 2023 року.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Моряки повернулися до Одеси та зустрілися зі своїми рідними.

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху ― про нас знають, нас повернуть», ― сказав звільнений з полону Віталій.

Що передувало

Хусити захопили корабель Galaxy Leader 19 листопада 2023 року — незабаром після того, як угруповання пообіцяло атакувати будь-які судна, що повʼязані з Ізраїлем.

Судно йшло з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів, його орендувала компанія з Японії. Хусити пояснили, що захопили корабель через те, що він належить британській компанії Ray Car Carriers. Один з її співвласників — ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні єменських хуситів — четверо українських моряків. Він не уточнив жодних деталей, однак, імовірно, йшлося саме про корабель Galaxy Leader, який захопили хусити.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі.

Уже 22 січня про звільнення екіпажу Galaxy Leader написали медіа. А 23 січня Україна евакуювала своїх громадян.