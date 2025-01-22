Єменські хусити звільнили екіпаж корабля Galaxy Leader. На борту можуть бути українці

Єменські хусити звільнили екіпаж вантажного корабля Galaxy Leader, який захопили в листопаді 2023 року в Червоному морі. Серед звільнених є громадяни України.

Про це пише Associated Press.

Як повідомляє єменський телеканал Al Masirah, моряків передали Оману, який був посередником у переговорах про звільнення.

За даними АР, загалом звільнили 25 людей — громадян Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики. Офіційно Україна поки що не коментувала звільнення своїх громадян з єменського полону.

Що передувало

Хусити захопили корабель Galaxy Leader в листопаді 2023 року — незабаром після того, як угруповання пообіцяло атакувати будь-які судна, що повʼязані з Ізраїлем.

Судно йшло з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів, його орендувала компанія з Японії. Хусити пояснили, що захопили корабель через те, що він належить британській компанії Ray Car Carriers. Один з її співвласників — ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні єменських хуситів — четверо українських моряків. Він не уточнив жодних деталей, однак, імовірно, йшлося саме про корабель Galaxy Leader, який захопили хусити.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі. Атаки хуситів на кораблі тривали з кінця 2023 року — через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це призвело до збільшення часу доставок, підвищення цін і тарифів.