У Білорусі почалися президентські «вибори». На них усьоме може перемогти Лукашенко

На території країни відкрили 5 325 дільниць для голосування. Вони працюватимуть сьогодні з 08:00 до 20:00. Проголосувати можна тільки в Білорусі, дільниці за кордоном цього разу закриті — у 2020 році перемогу на них здобула незалежна кандидатка Світлана Тихановська .

У Білорусі почалися так звані вибори президента — на них, наімовірніше, усьоме «переможе» самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Серед цьогорічних кандидатів у президенти Білорусі — Лукашенко, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії Сергій Сиранков, підприємиця Анна Канапацька, голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк. Білоруські опозиційні медіа називають інших кандидатів «підтанцовкою» Лукашенка.

Сам Лукашенко переобирається на сьомий термін поспіль, він править у Білорусі з 1994 року. Ці вибори дозволять йому правити щонайменше до 2030 року.

Україна вже заявила, що не визнаватиме Лукашенка президентом після «виборів» у Білорусі. Адже в країні немає базових умов, щоб провести чесні й прозорі вибори — «нема сумніву», що цього разу президентом знову «оберуть» Лукашенка.

Учора, 25 січня, у Білорусі зафіксували збої в роботі VPN-сервісів та окремих іноземних платформ, серед них Twitch, Steam і Reddit. Оперативно-аналітичний центр пояснив обмеження «загрозами для обʼєктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їхнім використанням».