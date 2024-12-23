ЦВК Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента — серед них Лукашенко

Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента — це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Вибори президента Білорусі пройдуть 26 січня 2025 року.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича — 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова — 125 577, фізичну особу — підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка — 112 779.

Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі не визнавала міжнародна спільнота. Лукашенка можуть переобрати президентом уже на сьомий термін.

«Піду, піду, піду [на вибори]. Передайте їм [білоруській опозиції], що я піду! І чим складнішою буде ситуація, чим більше будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі», — говорив Лукашенко про плани балотуватися всьоме в лютому 2024 року.