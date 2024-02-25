Лукашенко заявив про намір йти на сьомий президентський термін у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що братиме участь у президентських виборах у Білорусі 2025 року.

«Піду, піду, піду. Передайте їм [білоруській опозиції], що я піду! І чим складнішою буде ситуація, чим більше будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі», — сказав Лукашенко, якого цитує БелТА.

Під час пресконференції на дільниці Лукашенко висловився проти обʼєднання з росією, заявивши, що «ні росія, ні Білорусь не підтримають обʼєднання двох держав, такий крок тільки погіршить ситуацію». А «союзна держава», за словами Лукашенка, — це союз «двох суверенних, незалежних держав».

Лукашенко назвав вибори в Білорусі «відкритими, чесними і принциповими».