Білорусь не відкриватиме закордонні дільниці на цьогорічних президентських виборах

Білорусь не відкриє за кордоном виборчі дільниці для голосування на президентських виборах, які пройдуть в країні 26 січня цього року. Усе нібито через те, що там не буде «належних заходів безпеки», які свторювали раніше.

Про це заявив на пресконференції голова Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь Ігор Карпенко, передає БелТа.

Такі законодавчі зміни він обґрунтував і тим, що за кордоном поменшало працівників дипломатичного корпусу.

Карпенко сподівається, що інші держави не перешкоджатимуть тому, щоб білоруські громадяни перетинали кордон, аби реалізували свої виборчі права.

За його словами, на території Білорусі створили умови, які дозволять тим білорусам, що постійно проживають за кордоном, проголосувати. Йдеться про 6 виборчих дільниць у столиці Білорусі Мінську та в пʼятьох обласних центрах.

Раніше ЦВК Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента — серед них чинний самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Результати виборів стануть відомими до 5 лютого. За потреби 12 лютого проведуть другий тур.

Після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі не визнавала міжнародна спільнота. Лукашенка можуть переобрати президентом уже на сьомий термін.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича — 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова — 125 577, фізичну особу — підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка — 112 779.

На цьогорічних президентських виборах Білорусь відмовилась від спостерігачів ОБСЄ — це порушення зобовʼязань країни.

Президентські вибори в Білорусі у 2020 році

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними, з великим відривом переміг самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Однак дані спостерігачів і опозиції кажуть, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.

Після цього білоруси закликали до перевиборів і вийшли на масштабні протести. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.