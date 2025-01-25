Зеленський: Україна готова транспортувати в Європу азербайджанський газ

Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з молдовською колегою Майєю Санду.
Зеленський розповів, що обговорював питання транзиту азербайджанського газу з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.
«У нього сьогодні видобуток великий дуже — десь 40 млрд кубів. Він використовує близько 14—15. У нього великий експорт. Спроможності експорту 25 млрд кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам у Європі треба газ, а не російський газ», — сказав Зеленський.
За його словами, Україна ніколи не відмовляла в можливості транзитування азербайджанського газу через свою територію.
- З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.
- Країни ЄС починають шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан. Росія заявляла, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.