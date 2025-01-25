Зеленський: Україна готова транспортувати в Європу азербайджанський газ

Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з молдовською колегою Майєю Санду.

Зеленський розповів, що обговорював питання транзиту азербайджанського газу з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«У нього сьогодні видобуток великий дуже — десь 40 млрд кубів. Він використовує близько 14—15. У нього великий експорт. Спроможності експорту 25 млрд кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам у Європі треба газ, а не російський газ», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не відмовляла в можливості транзитування азербайджанського газу через свою територію.