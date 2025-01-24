Орбан назвав умови для продовження санкцій проти Росії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу і не надасть гарантії стосовно постачання нафти.

Про це він заявив в ефірі угорського радіо Kossuth.

Орбан вважає, що продовження транзиту російського газу — це інтерес усієї Європи, тож треба враховувати не тільки позицію України.

«Якщо Україна хоче допомоги, наприклад, у санкціях проти Росії, то, будь ласка, нехай запустять знову транзит газу і дозволять країнам Центральної Європи, зокрема Угорщині, отримувати необхідний нам газ», — сказав Орбан.

Угорщина отримує газ по газогіну «Турецький потік» і не залежить від українського маршруту, однак Орбан каже, що припинення транзиту російського газу призвело до зростання цін на паливо у країні. А санкції проти Росії нібито вже обійшлися Угорщині в €19 мільярдів, тож потребують перегляду.

Також Орбан вимагає гарантій, що Україна не атакуватиме газогін «Турецький потік», через який Угорщина отримає газ. Він вважає це загрозою безпеці.

Санкції ЄС проти Росії спливають 31 січня, а для їхнього продовження треба одноголосне схвалення усіх 27 країн-членів блоку. Угорщина вже заблокувала їх продовження на переговорах у Брюсселі, пославшись на загрозу енергетичній безпеці, пише Bloomberg. Тепер обговорення винесуть на рівень очільників Міністерств закордонних справ ЄС.