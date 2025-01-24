Кандидат в очільники Пентагону виплатив $50 тисяч жінці, яка звинуватила його в сексуальному злочині

Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду міністра оборони Піт Хегсет заплатив $50 тисяч жінці, яка звинуватила його в сексуальному насильстві у 2017 році.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

Хегсет розповів про виплату сенаторці-демократці від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Раніше вона запитала про інцидент під час перевірки — це входить у процедуру затвердження кандидата на посаді. Піт Хегсет публічно заперечував факт злочину і називав заяву постраждалої «неприємною».

Він уклав мирову угоду зі своєю обвинувачкою нібито для того, щоб запобігти її спробам заплямувати його кар’єру ведучого Fox News за допомогою наклепу. Угода містить пункт про конфіденційність.

Адвокат Хегсета Тім Парлаторе ще в листопаді 2024 року підтвердив, що його клієнт заплатив жінці. Однак сума не була відома широкому загалу, поки кандидат в очільники Пентагону не розкрив її перед комітетом.

Парлаторе 24 січня знову назвав твердження про сексуальне насильство неправдивими. Відомо, що Хегсет не був офіційно звинувачуваний у злочині після інциденту в жовтні 2017 року в Монтереї, штат Каліфорнія.

Його також попросили прокоментувати слова про те, що жінки не мають служити на бойових посадах в армії США. Хегсет відповів комісії, що жінки роблять «дивовижний внесок» в армію, а його репліки нібито були пов’язані зі стандартами та військовим вишколом.