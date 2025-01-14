Кандидат в очільники Пентагону сказав, чи допомагатиме США Україні за президентства Трампа

У Сенаті США пройшли слухання щодо затвердження Піта Хегсета на посаду міністра оборони країни. Під час заходу він, зокрема, озвучив свою думку про допомогу Україні у війні.

Про це повідомляють The Guardian та CNN.

Демократи та республіканці з Комітету Сенату з питань Збройних сил ставили Хегсету питання про його кваліфікацію. Незалежний сенатор Ангус Кінг зазначив, що кандидат не згадав про бойові дії в Україні у своїй вступній промові.

«Це політичне рішення на рівні президента. Він чітко дав зрозуміти, що хотів би покласти край конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців. Але цій війні потрібно покласти край», — відповів Хегсет.

Він додав, що якщо Сполучені Штати за президентства Трампа позбавлять Київ підтримки, це стане найсильнішим сигналом для лідера КНР Сі Цзіньпіна про те, що він зможе приєднати Тайвань без значного опору.

Як пише CNN, Комітет з питань Збройних сил може проголосувати за Хегсета 20 січня, після інавгурації Дональда Трампа.