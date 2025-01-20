Придністров’я погодилося отримувати газ від держкомпанії «Молдовагаз»

Придністров’я погодилося отримувати газ від молдовської держкомпанії «Молдовагаз». Регіон зобовʼязався платити за ці поставки.

Про це заявив лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський.

Він наголосив, що «Тираспольтрансгаз» надіслав відповідну заяву в молдовську держкомпанію 18 січня.

«Для того щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла й електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністровʼю постачала компанія «Молдовагаз», — сказав він.

За словами Красносельського, регіон гарантує оплату за поставку цього газу.

Він також зауважив, що влада невизнаного Придністров’я весь цей час діяла. Вони знайшли молдовську компанію, яка мала всі необхідні ліцензії, проте керівництво Молдови нібито заявило, що саме це підприємство не може постачати газ у регіон.

Енергетична криза у Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.