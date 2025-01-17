У Південній Кореї затримали виконувача обовʼязків голови служби безпеки президента

Поліція Південної Кореї сьогодні затримала виконувача обовʼязків голови президентської служби безпеки Кім Сон Хуна — його звинувачують у тому, що він керував діями, які завадили заарештувати президента країни Юн Сок Йоля 3 січня.

Про це повідомляє Yonhap.

Ордер на затримання Кіма видали після того, як він проігнорував три виклики на допит. Його заарештували, щойно він прибув на допит до штаб-квартири Національного управління з розслідувань у західному Сеулі.

Перш ніж його взяли під варту, біля будівлі поліції Кім сказав журналістам, що він виконав «законні обовʼязки з безпеки».

На посаду виконувача обовʼязків голови служби безпеки президента його призначили лише тиждень тому.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

15 січня з другої спроби затримали президента Юн Сок Йоля.

Юн Сок Йоль має низькі рейтинги у країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.