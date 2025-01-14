Вірменія та США підписали хартію про стратегічне партнерство

Очільник Міністерства закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та держсекретар США Ентоні Блінкен 14 січня підписали хартію про стратегічне партнерство між країнами.

Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Церемонію підписання документа також транслювали на ютуб-каналі Держдепартаменту США.

«Це наріжне досягнення у відносинах Вірменії та США. Ми створюємо комісію зі стратегічного партнерства, яке надає ціле коло можливостей щодо розширення нашої взаємодії з низки напрямків — економіка, оборона, безпека, демократія», — сказав Блінкен.

Посадовець зазначив, що Вашингтон «націлений на зміцнення суверенітету Вірменії». Найближчими тижнями співробітники Міграційної та митної правоохоронної служби США вирушать до Вірменії, щоб працювати над безпекою кордону. Крім того, Єреван приєднається до глобальної коаліції проти «Ісламської держави».

Проєвропейський курс Вірменії

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прагне віддалятися від Москви та її впливу. У вересні він звинуватив Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично контролює РФ, у загрозі суверенітету країни, а Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу перевороту в країні, підготовку до якого вели в Росії.

Раніше Пашинян заявив, що ОДКБ не виконала зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, внаслідок якої Азербайджан повернув собі території. Через це в червні Пашинян повідомив про намір вийти з ОДКБ.

Про плани Вірменії подати заявку на членство в ЄС стало відомо в березні 2024 року. Країна має проєвропейські прагнення, тому зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США.

9 січня вірменський уряд схвалив законопроєкт про початок процесу вступу держави до Європейського Союзу.