Президентка Молдови підтвердила візит лідера невизнаного Придністров’я до Москви — домовлятиметься за газ

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський поїхав до Москви домовлятися про поставки газу.

Про це передає молдавське медіа Newsmaker.

«Знаю про візит Красносельського до Москви. Це ще один доказ того, що Кишинів не заважає пошуку рішення», — сказала Санду.

І додала, що уряд Молдови хоче, аби в людей на лівобережжі Дністра якнайшвидше зʼявилися електрика, опалення та вода. Тому якщо цей візит вирішить проблему, «нехай вона буде вирішена».

Раніше в телеграм-каналах зʼявилася інформація, що Красносельський поїхав у Росію, щоб обговорити постачання газу до Придністровського регіону.

Ексміністр енергетики Молдови Віктор Парліков вважає, що Кремль скоро відновить постачання газу невизнаній Придністровській Молдавській Республіці. На його думку, це станеться до того, як вичерпаються запаси вугілля, на яких працює Молдавська ДРЕС.

Віктор Парліков переконаний, що у Придністровʼї створюють видовище гуманітарної кризи, щоб потім в інформаційному полі перекласти відповідальність за це на Кишинів або Київ, а згодом зʼявиться «Росія-рятівниця» і дасть безкоштовний газ. У такий спосіб Москва хоче вплинути на парламентські вибори в Молдові — мовляв, дружба з РФ нібито вигідніша за європейський вектор.

Що сталось у Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.