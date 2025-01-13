У Хорватії на виборах переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович

У Хорватії у другому турі президентських виборів переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович.

Про це свідчать результати голосування.

Після підрахунку 100% голосів він набрав 74,58%. Тоді як його опонент — ексміністр освіти Драган Пріморац — отримав 25, 42% виборців.

Явка виборців у другому турі склала 44,19%. Перемога Мілановича очікувана — він виграв з великим відривом перший тур президентських виборів, набравши 49,09%, тоді як його головний конкурент від правлячої партії «Хорватський демократичний союз» та ексміністр освіти Драган Пріморац — 19,35%. Громадські опитування перед другим туром також прогнозували перемогу Мілановича.

У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.