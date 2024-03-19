У Хорватії суд заборонив проросійському президенту Мілановичу йти на вибори премʼєра

Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.
За даними Politico, суд постановив, що президент за визначенням є «позапартійною особою» і йому не дозволено брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії».
«Це державний переворот — вони намагаються перешкодити волі хорватських виборців. Я буду премʼєр-міністром, але я не скажу цим неосвіченим бандитам, як я збираюся це зробити», — відреагував на рішення суду Міланович.
Зоран Міланович, який нині є президентом Хорватії, 15 березня оголосив про кандидування на пост премʼєр-міністра від опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) на парламентських виборах у квітні.
Посада президента у Хорватії має переважно церемоніальний характер, утім Міланович формально є верховним головнокомандувачем Збройних сил. Його премʼєрство може мати наслідки для Європейського Союзу. Хорватія, яка за премʼєр-міністра Андрея Пленковича є рішучою прихильницею України, може змінити цю позицію з проросійським лідером.
- Раніше президент Хорватії виступав проти прийому Фінляндії і Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках зусиль ЄС. Міланович також критикував західні країни за постачання Україні танків й іншого озброєння, заявивши, що ці зусилля лише продовжать війну. Він також не підтримує використання фрази «Слава Україні!», заявивши, що вона нагадує німецьке привітання німецьке «Зіг Хайль» і хорватське «За дім готові!», які використовували нацисти. Крім того, Мілановіч говорив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, а росія у разі програшу застосує ядерну зброю. Він сказав, що «Крим ніколи більше не буде Україною», уточнивши, що так нібито говорять «провідні німецькі генерали».
- 25 січня 2022 року, перед повномасштабним вторгненням росії в Україну, президент Хорватії заявив, що Україні «не місце в НАТО», а у випадку війни росії з Україною його країна максимально дистанціюється від цього.