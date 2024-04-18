У Хорватії на парламентських виборах виграє партія проукраїнського премʼєра

Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) проукраїнського премʼєр-міністра Андрея Пленковича лідирує на парламентських виборах у Хорватії і фактично перемагає.

Дані державної виборчої комісії країни свідчать про те, що станом на ранок 18 квітня підраховано 99,7% голосів.

Як пише HRT, урядова HDZ отримує 61 місце у парламенті з 151. Це на пʼять місць менше, ніж на попередніх виборах у 2020 році.

Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.

Праві популісти з «Вітчизняного руху» взяли 14 місць. Аналітики вважають, що партія відіграє значну роль у формуванні нового уряду.

Консерватори з партії «Міст» матимуть 11 місць, лівий зелений рух Možemo! 10 мандатів, IDS три мандати, «Незалежна платформа Північ» два мандати і один у партії «Фокус».