У Хорватії почався другий тур президентських виборів

У неділю, 12 січня, у Хорватії розпочався другий тур президентських виборів, де змагаються нинішній проросійський президент від опозиційних соціалістів-демократів Зоран Міланович і представник правлячої партії «Хорватський демократичний союз» Драган Пріморац.

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом і зачиняться о 20:00. Усього їх в країні близько 6 500. Очікують, що результати екзитполів стануть відомими за кілька хвилин після завершення роботи дільниць — до того діє режим «виборчої тиші». А попередні результати будуть відомі близько 21:00.

Опитування громадської думки, яке опублікували в пʼятницю, 10 січня, показало, що Міланович лідирує з 67,4% проти Прімораца, який має менш ніж 27%.

У неділю вранці на вибори президента Хорватії вийшло трохи більше виборців, ніж на перший тур, кажуть у Державній виборчій комісії.

Президентські вибори у Хорватії

У першому турі 20 грудня 2024 року прийшли голосувати понад 46% виборців, тоді переміг нинішній проросійський президент від опозиційних соціалістів-демократів Зоран Міланович.

Він набрав 49,09%, а його головний конкурент від правлячої партії «Хорватський демократичний союз» Драган Пріморац — 19,35%. Зоран Міланович набрав найбільшу кількість голосів у чотирьох найбільших хорватських містах — Загребі, Спліті, Рієці та Осієку.

Драган Пріморац сказав, що радий, що в другому турі він зустрінеться з Мілановичем, бо тому доведеться представити свою програму. Пріморац вважає, що його програма краща, і Хорватія потребує змін.

У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.