Вибори президента Хорватії: відомі результати першого туру

У Хорватії відбувся перший тур президентських виборів. У ньому переміг нинішній проросійський президент від опозиційних соціалістів-демократів Зоран Міланович.
Про це свідчать результати голосування.
Після підрахунку 100% голосів Зоран Міланович набрав 49,09%, а його головний конкурент від правлячої партії «Хорватський демократичний союз» Драган Пріморац — 19,35%. На третьому місці за голосами незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч з 9,25% голосів.
Переможець першого туру президентських виборів Зоран Міланович набрав найбільшу кількість голосів у чотирьох найбільших хорватських містах — Загребі, Спліті, Рієці та Осієку.
Драган Пріморац сказав, що радий, що в другому турі він зустрінеться з Мілановичем, бо тому доведеться представити свою програму. Пріморац вважає, що його програма краща, і Хорватія потребує змін.
Оскільки ніхто не набрав більшості голосів, проведуть другий тур виборів. Його запланували на 12 січня. У першому прийшли голосували понад 46% виборців. Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович подякував усім громадянам, які проголосували, але наголосив, що явка була низькою.
У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
- У квітні 2024 року партія «Хорватський демократичний союз» (HDZ) проукраїнського премʼєр-міністра Андрея Пленковича виграла на виборах. Тоді як опозиційна Соціал-демократична партія, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце.
- У березні 2024 року Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.