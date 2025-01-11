Петиція із закликом ввести санкції проти Портнова набрала необхідну кількість голосів

Петиція із закликом ввести санкції Ради нацбезпеки та оборони проти колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це свідчать дані на сайті уряду.

Петицію подала керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця «Медіаруху» Ярослава Вольвач.

У тексті петиції йдеться, що на Портнова вже наклали санкції США за те, що він «вживав заходів контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення».

«Медіарух» підтримав петицію і закликав президента Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Портнова. У разі відмови — медійники попросили надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення.

Також «Медіарух» звертається до голови Верховного суду України та Вищої ради правосуддя із закликом забезпечити прозорість та об’єктивність у розгляді справ, пов’язаних із такими публічними особами, як Андрій Портнов.

«Медіарух» — спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Його було започатковано 5 лютого 2019 року.

Хто такий Андрій Портнов

Портнов працював в Адміністрації президента Януковича з 2011 до 2014 року. Він активно виступав проти Майдану і невдовзі втік у Росію, а звідти переїхав до Австрії. З 2014 по 2015 рік Портнов перебував у списку санкцій ЄС щодо осіб, причетних до присвоєння держкоштів та порушень прав людини.

Портнов виступав за амністію бійців «Беркуту», а також погрожував журналістам і активістам. У 2018 році щодо Портнова СБУ відкрила справу про держзраду, за що на службу подали до суду.

У травні 2019 року Портнов повернувся до України. У грудні 2021 року США ввели проти Портнова санкції.