Суд призначив Трампу безумовне звільнення у справі про виплати порнозірці

Суд Нью-Йорку 10 січня призначив обраному президенту США Дональду Трампу безумовне звільнення — як покарання у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє NBC News.

Суддя Хуан Мерчан присудив Трампу покарання у вигляді безумовного звільнення за всіма 34 пунктами звинувачення. Це означає, що політика не ув’язнять, він не сплачуватиме штраф, також за ним не буде пробаційного нагляду.

Водночас у Дональда Трампа залишиться формальна судимість, тому 47-й президент США стане першим лідером країни в історії, засудженим за кримінальний злочин.

Днями стало відомо, що суд не відкладатиме винесення вироку Трампу в цій справі. Адвокати Трампа раніше стверджували, що вони хочуть завершити це «політично мотивоване переслідування, яке було хибним від самого початку». А юристи політика домагалися слухання з цього питання в апеляційному суді.

Що передувало

У травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності з метою приховати виплату $130 тисяч порноакторці Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році.