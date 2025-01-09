Охоронців російської тюрми підозрюють у катуванні українських військовополонених

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом охоронцям російської в’язниці, які катували українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали докази, що троє фігурантів — Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов — на початку повномасштабної війни стали охоронцями російської катівні, яку росіяни облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці на окупованій Донеччині.

Там вони, як зазначають у СБУ, організовували так звані «прийомки» — протягом першої доби ув’язнення українських бійців били до напівсмерті спеціальними кийками ПР-73, щоб психологічно зламати їх і змусити співпрацювати з РФ.

Якщо ж полонені відмовлялися, то їх ув’язнювали до карцерів або переповнених камер, змушуючи стояти на ногах і не даючи їжі та води. Також підозрювані імітували розстріл з вогнепальної зброї, коли потерпілих ставили до стіни і стріляли поруч із ними.

Слідчі СБУ оголосили Андрєєву, Карянову та Кононенку про підозру за воєнні злочини, вчинені за змовою.