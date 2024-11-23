ГУР: росіяни готують «спеціалістів» для катування українських військовополонених

В Росії працює система катувань, за яку відповідають окремі люди. Вони готують «спеціалістів», які вивчають види тортур і застосовують їх.

Про це розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

За даними ООН, понад 95% звільнених з полону РФ українських військовослужбовців катували або вони зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

«У більшості випадків йшлося не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, особистість, принизити гідність і змусити відмовитись від усього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним», ― каже Андрій Юсов.

Він стверджує, що відповідальні за моніторинг та захист Женевських конвенцій і гуманітарного права структури фактично не працюють. Тимчасом, за інформацією ГУР, в Росії функціонує ціла система катувань.

«За це відповідають окремі люди. Так готують окремих «спеціалістів» ― види тортур описані, і по них вчаться. Це те, чого не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни», — додав представник розвідки.