Очільник МЗС Австрії стане тимчасовим канцлером до створення коаліції

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тимчасово очолить уряд з 10 січня.

Про це повідомило агентство APA.

У пʼятницю, 10 січня, президент Александр Ван дер Беллен доручить йому «продовжити управління Федеральною канцелярією і головувати в тимчасовому федеральному уряді», зазначили в канцелярії австрійського президента.

Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду. Після відставки Себастьяна Курца він виконував обовʼязки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.