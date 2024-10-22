Попри перемогу проросійської ультраправої Австрійської партії свободи на виборах в Австрії, президент Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії (ÖVP), канцлеру Карлу Негаммеру.

Про це заявив Александер ван дер Беллен.

Він зазначив, що лідер ультраправих Герберт Кікль не зміг знайти партнера по коаліції, який зробив би його канцлером. Кікль наполягав, що уряд, у складі якого буде його партія, може бути сформований, лише якщо канцлером стане він сам. А лідери інших партій цього не хотіли.

«Тому я доручаю Карлу Негаммеру, лідеру другої за величиною парламентської партії, сформувати уряд. Я повідомив йому про це особисто сьогодні вранці», — сказав президент Австрії.

Він додав, що попросив Негаммера негайно розпочати переговори з Соціал-демократичною партією Австрії (SPÖ), яка посіла третє місце на виборах.

За словами ван дер Беллена, SPÖ та ÖVP у контексті можливої коаліції з ультраправими заявляли про своє занепокоєння щодо ліберальної демократії, верховенства права, безпеки від іноземних служб, близькості партії до Росії, а також розкольницької та принизливої мови, яку використовує політична сила.

Чому це важливо

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Кікль та його однодумці звинувачують НАТО у розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.