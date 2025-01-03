Перемовини про урядову коаліцію Австрії розвалилися — одна з трьох центристських партій вийшла з переговорів, підриваючи альянс, який формували без переможниці парламентських виборів — проросійської ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).

Про це передає Politico.

Найменша з трьох партій, які мали сформувати новий уряд Австрії, ліберальна NEOS вийшла з перемовин. Її лідерка Беате Майнль-Рейсінгер заявила, що проблема була в бюджеті та конкурентоспроможності. За її словами, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) і лівоцентристська Соціал-демократична партія (SPÖ) не бажають проводити «фундаментальні реформи».

Провал перемовин, що тривали з листопада 2024 року, посилює позиції ультраправої, проросійської та антимігрантської FPÖ, хоча всі основні партії відмовляються з нею працювати.

Однак ÖVP і SPÖ досі можуть продовжити переговори та сформувати двосторонню коаліцію, адже вони мають 92 з 183 місць у нижній палаті австрійського парламенту.

Чому це важливо

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.