Перемовини про урядову коаліцію Австрії розвалилися — одна з трьох центристських партій вийшла з переговорів, підриваючи альянс, який формували без переможниці парламентських виборів — проросійської ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).
Про це передає Politico.
Найменша з трьох партій, які мали сформувати новий уряд Австрії, ліберальна NEOS вийшла з перемовин. Її лідерка Беате Майнль-Рейсінгер заявила, що проблема була в бюджеті та конкурентоспроможності. За її словами, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) і лівоцентристська Соціал-демократична партія (SPÖ) не бажають проводити «фундаментальні реформи».
Провал перемовин, що тривали з листопада 2024 року, посилює позиції ультраправої, проросійської та антимігрантської FPÖ, хоча всі основні партії відмовляються з нею працювати.
Однак ÖVP і SPÖ досі можуть продовжити переговори та сформувати двосторонню коаліцію, адже вони мають 92 з 183 місць у нижній палаті австрійського парламенту.
Чому це важливо
Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».
Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.
- У жовтні 2022 року президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії (ÖVP) канцлеру Карлу Негаммеру, попри перемогу ультраправих.