Премʼєр Канади Джастін Трюдо йде у відставку

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з поста лідера правлячої Ліберальної партії.
Про це він сказав на пресконфенції, передає CNN.
«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем’єр-міністра — після того, як партія обере свого нового лідера», — сказав Трюдо.
Тобто Трюдо залишатиметься премʼєром Канади до обрання нового лідера Ліберальної партії.
Трюдо був головою Ліберальної партії з 2013 року, а премʼєром Канади — з 2015-го. Його популярність почала знижуватися, тож дедалі більше політиків партії публічно закликали Трюдо піти у відставку.
Зараз не найкращий для Ліберальної партії Канади час, щоб залишитись без лідера. Опитування показують, що ліберали «серйозно програють» консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня 2025 року. До 24 березня роботу парламенту призупинять, поки не оберуть нового лідера лібералів.
- Заклики до Трюдо піти у відставку почастішали з грудня 2024 року, коли він не порозумівся з міністром фінансів Христею Фріланд. Після того вона пішла у відставку, зазначивши, що за останні кілька тижнів вони з Трюдо «розійшлися в думках щодо найкращого шляху для Канади» — через це премʼєр не захотів бачити її на посаді міністра фінансів.
- Нещодавно очільник уряду Канади ухвалив низку рішень, мета яких, за версією журналістів, — підвищити популярність його політсили. Фріланд попередила, що ці заходи, включно з податковими канікулами, підірвуть економіку Канади. На думку Фріланд, держава має протистояти погрозам обраного президента США Дональда Трампа щодо тарифів.